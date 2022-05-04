«Психоза не было». Степанова и Букин — о недостаточно высоких оценках

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин ответили на вопрос, хотелось ли им всё бросить из-за недостаточно высоких оценок на соревнованиях.



«Я могу начать импульсивно что-нибудь говорить по разному поводу, касается это какого-то старта или наших нынешних проблем. Но на сегодняшний момент, мы, наверное, чуть-чуть переросли все эти переживания, мы чётко понимаем, куда мы идём, историю, которую мы хотим сделать. Думаю, сейчас это меньше касается нас. Если где-то что-то не так, мы идём и работаем в два раза сильнее над этим элементом, пытаемся исправить все ошибки, которые вылазят на соревнованиях. Мы максимально настроены на то, чтобы кататься так, чтобы это не обсуждалось.



Раньше это касалось нас, мы переживали, всё-таки это такой момент, ты реально работаешь, а тут как-то не так, вроде бы ты это сделал, не каждый судья может объяснить, почему это так поставлено, но в большинстве своём, возвращаясь домой, мы продолжали работать, совершенствоваться, старались всё максимально сделать, чтобы исправить именно себя», — сказал Иван Букин в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».



«Мы злились, но при этом коньками не швырялись. Какого-то психоза, он был, может быть, словесно, мы могли сидеть с Ваней в номере и выговаривать очень эмоционально, но в одиночку никакого психоза не было. Мы что-то переговорим сразу, как какая-то горячая рана, всё выскажем. Бездумных поступков, как, например, не приходить на тренировки, отчаяния такого не было, мы всё равно возвращались», — добавила Александра Степанова.

Видео можно посмотреть на канале «Чемпионат. Подкаст» в YouTube.