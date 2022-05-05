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Александра Трусова показала фото из ночного Дубая

Александра Трусова показала фото из ночного Дубая
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Серебряный призёр Олимпиады 2022 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Александра Трусова выложила свежую фотографию в своём телеграм-канале. Снимок сделан в Дубае (ОАЭ), где в настоящее время отдыхает спортсменка. На фото Трусова якобы поддерживает руками колесо обозрения.

Посмотреть фотографию можно в телеграм-канале Александры Трусовой.

На Играх-2022 в Пекине Александра Трусова уступила лишь соотечественнице Анне Щербаковой. Третьей стала японка Каори Сакамото, опередившая Камилу Валиеву.

Трусова отдыхает в ОАЭ вместе с другими фигуристами: Марком Кондратюком, Морисом Квителашвили. Ранее все они синхронно исполнили прыжок на площади в Дубае.

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