В РУСАДА ответили главе НОК США, оценившей слова Владимира Путина о Камиле Валиевой

Генеральный директор Российского антидопингового агенства (РУСАДА) Вероника Логинова отреагировала на слова главый национального олимпийского комитета США Сары Хиршланд, которая ранее рокомментировала слова президента России Владимира Путина об олимпийской чемпионке 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камиле Валиевой.

Напомним, Путин, комментируя выступления Валиевой на Олимпиаде-2022 в Пекине, сказал, что «такое совершенство не может быть достигнуто нечестным путём». Хиршланд в ответ на это заявила: «Видим новости, как Путин защищает Валиеву, и задаёмся вопросом: если он защищает Валиеву до того, как процесс по делу закончился, как можно считать этот процесс целостным?»

«В своей работе РУСАДА чётко следует положениям регламентирующих документов, а именно требованиям Всемирного антидопингового кодекса и международных стандартов, которые указывают на необходимость проведения конфиденциального расследования. Для проведения тщательного расследования, естественно, требуется время, расследование продолжается.

Мы проводим расследование, чтобы выявить все обстоятельства возможного нарушения антидопинговых правил в интересах защищённого лица, установить лиц, причастных к этому нарушению (или исключить возможную причастность), а также собрать дополнительные материалы и доказательства, имеющие отношение к данному делу.

Хотелось бы ещё раз обратить внимание, что спортсменка является защищенным лицом и дальнейшие комментарии по процессу расследования не только нарушают права спортсменки, но и препятствуют осуществлению расследования с учётом принципов конфиденциальности и эффективности», — цитирует Логинову «РИА Новости Спорт».

Напомним, на Олимпиаде-2022 выяснилось, что допинг-тест Валиевой, сданный в декабре 2021 года, дал положительный результат. Несмотря на это, Камилу допустили до личного турнира, в котором она заняла четвёртое место.

Танцевальные движения Камилы Валиевой: