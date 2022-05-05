Жулин сообщил, что танцевальный дуэт Сара Уртадо — Кирилл Халявин покинул его группу
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Российский тренер Александр Жулин сообщил, что испанский танцевальный дуэт Сара Уртадо — Кирилл Халявин покинул его группу. Наставник предположил, что фигуристы завершили карьеру.
«Да, Сара Уртадо и Кирилл Халявин покинули группу. Сейчас они живут в Испании, Кирилл перевёз свою семью туда. После Олимпиады они хотели заканчивать карьеру, закончили или нет — не знаю», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Испанская фигуристка Уртадо встала в пару с российским танцором Халявиным в 2016 году. Ранее фигурист выступал с Ксенией Монько. Новая пара стала выступать за Испанию, но все шесть лет тренировалась в группе Жулина. Высшее достижение Уртадо и Халявина – шестое место чемпионата Европы.
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