Никита Кацалапов рассказал, каким представляет идеальный день

Двукратный олимпийский чемпион в команде, двукратный призёр Игр в танцах на льду Никита Кацалапов в ожидании отпуска рассказал, каким представляет свой идеальный день.
«Кому знакомо это чувство, когда на улице шикарная погода, хочется не спеша погулять, развеяться, а у тебя полно дел? Вот у меня сейчас именно так. Скорее бы в отпуск.
Вообще, мой идеальный день – это когда проснулся рано, выспался при этом, ничего не болит. Звонишь близким — у них тоже всё в порядке. На улице отличная погода, в холодильнике вкусная еда. И самое главное – нет никаких дел!!! Можешь прогуляться, зайти в кафе и спокойно посидеть. А вечером встретиться с кем-то и классно провести время.
Из всего этого пока ставлю галочку только некоторым пунктам. Для остального ещё время не пришло. Но ничего, ждём», — написал Кацалапов.
Фото можно посмотреть на странице Никиты Кацалапова «ВКонтакте».
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