Трусова с Кондратюком и Валиева с подругой прокатились на яхте в Дубае. Видео

Российские фигуристы Александра Трусова, Камила Валиева и Марк Кондратюк во время отдыха в Дубае прокатились на яхте. Видео в своих телеграм-каналах опубликовали девушки.

Можно заметить, что Валиева увлечённо общается с подругой, а Кондратюк — в непосредственной близости с Трусовой. Ранее в СМИ попало совместное фото держащихся за руки Александры и Марка, что дало повод болельщикам говорить о романе фигуристов.

Валиева, Трусова и Кондратюк вместе выступали на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Камила и Марк помогли сборной России выиграть командный турнир, Трусова стала серебряным призёром личных соревнований. В олимпийской деревне все шестеро российских одиночников вместе проводили свободное время.