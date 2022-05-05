Алина Загитова поздравила свою маму с днём рождения

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова поздравила с днём рождения свою маму Лейсан.
«Дорогая мама, мой самый близкий и родной человек! Поздравляю тебя с днём рождения. Спасибо за тепло, которым ты согреваешь меня с самого рождения. За поддержку даже в самые тяжёлые времена. За то, что даришь всей нашей семье свой свет и тепло! Без тебя я бы не стала той, кем являюсь сейчас. Я тебя очень сильно люблю!» — написала Загитова в своём телеграм-канале.
Фото можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой.
Отцом фигуристки является хоккейный тренер Ильназ Загитов. У Алины есть младшая сестра Сабина, которая также занималась фигурным катанием.
Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. Спортсменка получает высшее образование, участвует в ледовых шоу, работает на телевидении.
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