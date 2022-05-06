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«Пора домой». Елизавета Туктамышева выложила фото из самолёта

«Пора домой». Елизавета Туктамышева выложила фото из самолёта
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Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании, серебряный призёр чемпионата мира 2021 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала свежее фото в своих социальных сетях. Снимок сделан в самолёте, после того как спортсменка вылетела из Армении, где проводила тренировочный сбор.

«Как бы ни хотелось остаться, но пора домой...» — подписала фотографию Туктамышева.

Фото: из личного архива елизаветы туктамышевой

Помимо Туктамышевой, в сборах в Армении также принял участие Михаил Коляда. Евгений Семененко остался в Санкт-Петербурге, так как восстанавливается после сотрясения мозга, полученного после падения на шоу Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге.

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