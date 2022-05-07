Тренер Алексей Мишин оценил четверной тулуп Елизаветы Туктамышевой

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин оценил четверной тулуп, исполненный его ученицей Елизаветой Туктамышевой.

«Да, это я снимал четверной тулуп. Абсолютно чистый, качественный и технически грамотный. Молодец, Лиза!» — приводит слова Мишина «РИА Новости Спорт».

Напомним, Елизавета Туктамышева пробовала исполнить четверной тулуп на чемпионате России в 2020 году, но упала, недокрутив его.

В марте Туктамышева выступила за команду «Время первых» на Кубке Первого канала, в которой, кроме неё, были Камила Валиева, Евгений Семененко, Александр Самарин, Майя Хромых, Вероника Жилина и Марк Кондратюк (капитан), а также пары Мишина/Галлямов и Павлюченко/Ходыкин. Победу одержала команда «Красная машина», за которую выступали Михаил Коляда, Андрей Мозалёв, Макар Игнатов, Софья Самоделкина, Аделия Петросян, Софья Акатьева и Анна Щербакова (капитан), а также пары Тарасова/Морозов и Бойкова/Козловский.

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