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Траньков — о Дзюбе: Златан и Роналду играют на высочайшем уровне, хоть они и старше него

Траньков — о Дзюбе: Златан и Роналду играют на высочайшем уровне, хоть они и старше него
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков высказался о возможном переходе российского футболиста «Зенита» Артёма Дзюбы в сербскую «Црвену Звезду».

«Почему бы Артёму не поиграть в Европе? Там у него, может быть, будет возможность выступать в Лиге чемпионов, в отличие от наших российских команд.

Дзюба уже в таком возрасте, что ещё можно попробовать свои силы в Европе. Цвета «Црвены Звезды» ему точно не чужие.

Не поздно ли Артёму в Европу? Никогда не поздно. Главное, чтобы были силы и возможность. Например, Златан и Роналду продолжают играть на самом высоком уровне, хоть они и старше Дзюбы», – приводит слова Транькова «РБ Спорт».

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