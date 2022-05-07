Группа Сергея Давыдова высказалась о переходах фигуристок к другим тренерам

Группа тренера по фигурному катанию Сергея Давыдова высказалась о переходах спортсменов к другим специалистам.
«Друзья, наши размышления по актуальной теме! «Когда ученик перерос тренера».
Мы имеем счастье работать с одарёнными, работоспособными, уникальными спортсменами. И каждый из этих спортсменов открывает нас как тренеров в фигурном катании.
Трофеи, завоёванные за время совместной работы, – это нам награда и поощрение от них. Нам радостно быть причастными в эти знаковые моменты побед и достижений. Быть рядом с каждым спортсменом! Мы стараемся двигаться к той планке, что устанавливает спортсмен… К сожалению, не всегда дотягиваем!
Шаг за шагом: от двойного прыжка до четверного! Мы удивляемся самоотработке наших дарований, силе воли, морали, выдержке и терпению наработать серьёзный контент в условиях, где дарованию, возможно, требуются другие условия!
Словом, быть частичкой успеха спортсмена – нам счастье! И, возможно, когда-нибудь уровень условий и профессионализма, а мы надеемся его когда-нибудь приобрести, позволит нам вырасти вместе со своим спортсменом до самых высших наград! Каждому своему спортсмену, как настоящему, так и ушедшему, мы желаем только побед, поскольку спорт короткий, и каждый вправе решать, где и с кем результат будет лучше!» – написано в аккаунте группы Давыдова в социальных сетях.
Напомним, ранее серебряная медалистка юниорского чемпионата России нынешнего сезона, 15-летняя фигуристка Софья Самоделкина перешла от Сергея Давыдова к тренеру клуба ЦСКА Светлане Соколовской.
Кто из российских фигуристов попадался на допинге
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