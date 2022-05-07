Жулин: Туктамышева с годами только улучшается. К 30 годам она покажет три четверных тулупа

Призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, тренер по фигурному катанию Александр Жулин оценил четверной тулуп Елизаветы Туктамышевой, который она исполнила на недавней тренировке.
«С Лизой Туктамышевой складывается такая тенденция, что она к 28 годам полностью раскроется. Все стреляют сначала в 15-16 лет, после идёт спад, а у Лизы всё наоборот – она только улучшается и улучшается. Думаю, к 30 годам она покажет три четверных. Я ей желаю только счастья и добра.
Будет ли она показывать четверной тулуп на соревнованиях в России? Всё будет зависеть от призового фонда. Если призовой фонд будет большим и будет увеличиваться, думаю, Лиза пойдёт и на два четверных», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Четверной тулуп от Елизаветы Туктамышевой
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