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Жулин: Туктамышева с годами только улучшается. К 30 годам она покажет три четверных тулупа

Жулин: Туктамышева с годами только улучшается. К 30 годам она покажет три четверных тулупа
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Призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, тренер по фигурному катанию Александр Жулин оценил четверной тулуп Елизаветы Туктамышевой, который она исполнила на недавней тренировке.

«С Лизой Туктамышевой складывается такая тенденция, что она к 28 годам полностью раскроется. Все стреляют сначала в 15-16 лет, после идёт спад, а у Лизы всё наоборот – она только улучшается и улучшается. Думаю, к 30 годам она покажет три четверных. Я ей желаю только счастья и добра.

Будет ли она показывать четверной тулуп на соревнованиях в России? Всё будет зависеть от призового фонда. Если призовой фонд будет большим и будет увеличиваться, думаю, Лиза пойдёт и на два четверных», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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Четверной тулуп от Елизаветы Туктамышевой

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