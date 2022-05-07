Авербух рассказал, что видел четверной тулуп в исполнении Туктамышевой ещё год назад

Призёр Олимпийских игр, продюсер и хореограф Илья Авербух оценил четверной тулуп Елизаветы Туктамышевой, который она исполнила на тренировке.

«Это очень здорово, что Лиза Туктамышева поддерживает себя в очень хорошей форме. Но, честно говоря, четверной тулуп в её исполнении я видел ещё год назад на тренировке. Здорово, что она продолжает не сбавлять свои обороты», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в марте Туктамышева выступила за команду «Время первых» на Кубке Первого канала, в которой, кроме неё, были Камила Валиева, Евгений Семененко, Александр Самарин, Майя Хромых, Вероника Жилина и Марк Кондратюк (капитан), а также пары Мишина/Галлямов и Павлюченко/Ходыкин. Победу одержала команда «Красная машина», за которую выступали Михаил Коляда, Андрей Мозалёв, Макар Игнатов, Софья Самоделкина, Аделия Петросян, Софья Акатьева и Анна Щербакова (капитан), а также пары Тарасова/Морозов и Бойкова/Козловский.

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Четверной тулуп от Елизаветы Туктамышевой