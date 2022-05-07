Туктамышева: лучшее решение на сегодня — пойти на стадион смотреть игру любимого «Зенита»

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала в социальных сетях снимки с похода на домашний матч «Зенита» с «Химками» в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги, где хозяева одержали победу со счётом 1:0.
«Лучшее решение на сегодня – пойти на стадион с Настей Скопцовой и Станиславой Константиновой. Смотреть игру любимого «Зенита».
Фото: из личного архива Елизаветы Туктамышевой
Ребята уже стали чемпионами, поэтому можно было просто расслабиться и наслаждаться игрой на таких комфортных местах. «Зенит», поздравляю с победой! И с чемпионством ещё раз!» — подписала снимки Туктамышева.
Фото: из личного архива Елизаветы Туктамышевой
Туктамышева – многолетняя воспитанница Алексея Мишина. В сезоне-2021/2022 Елизавета заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).
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