Туктамышева: лучшее решение на сегодня — пойти на стадион смотреть игру любимого «Зенита»

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала в социальных сетях снимки с похода на домашний матч «Зенита» с «Химками» в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги, где хозяева одержали победу со счётом 1:0.

«Лучшее решение на сегодня – пойти на стадион с Настей Скопцовой и Станиславой Константиновой. Смотреть игру любимого «Зенита».

Фото: из личного архива Елизаветы Туктамышевой

Ребята уже стали чемпионами, поэтому можно было просто расслабиться и наслаждаться игрой на таких комфортных местах. «Зенит», поздравляю с победой! И с чемпионством ещё раз!» — подписала снимки Туктамышева.

Фото: из личного архива Елизаветы Туктамышевой

Туктамышева – многолетняя воспитанница Алексея Мишина. В сезоне-2021/2022 Елизавета заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).