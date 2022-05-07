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«Чёрт возьми, кто выпустил её из России?» В США жёстко отреагировали на приезд Тутберидзе

«Чёрт возьми, кто выпустил её из России?» В США жёстко отреагировали на приезд Тутберидзе
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Американские пользователи «Твиттера» негативно восприняли новость о том, что заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе на следующей неделе прибудет в Бостон.

Ранее подкаст The Skating Lesson сообщил, что Тутберидзе прибудет в клуб фигурного катания в Бостоне, где известный французский хореограф Бенуа Ришо ставит программу для дочери Тутберидзе Дианы Дэвис, выступающей в танцевальном дуэте с Глебом Смолкиным.

«Чёрт возьми, кто выпустил её из России?»
«Как это может быть? Когда допинговые колёса правосудия повернутся, чтобы отстранить её?»
«Разрешён ли ей въезд в США? Есть ли у неё нероссийский паспорт, позволяющий ей въезжать на территорию США?»
«Как, чёрт возьми, она попадёт в США?»
«Вышвырните её задницу из страны!»
«Известный абьюзер Этери Тутберидзе. Пожалуйста, называйте её имя полностью».
«Она должна быть дисквалифицирована пожизненно за мошенничество и допинг всех своих фигуристов».
«Не следует пускать её в США. Российские тренеры, которые не могут следовать основным антидопинговым процедурам, не должны быть частью международного сообщества фигурного катания. Я понимаю, что это не вина её дочери, но Этери фактически вне закона», — написали пользователи в комментариях к новости.

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