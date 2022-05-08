Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камила Валиева поделилась впечатлениями от отдыха в Дубае (ОАЭ).

Отметим, что вместе с Валиевой в Дубае провели отпуск другие российские фигуристы – Александра Трусова и Марк Кондратюк, а также представитель Грузии и группы Этери Тутберидзе Морис Квителашвили.

«Первая часть моего путешествия подошла к концу. Дубай прекрасен!

Волшебная арабская сказка, очень современный город с восточными традициями. Необычно и так красиво! Сюда хочется вернуться, и я обязательно это сделаю», — написала Валиева в своём телеграм-канале.

Фото: из личного архива Камилы Валиевой

В сезоне-2021/2022 Валиева стала чемпионкой России и Европы, а также помогла национальной команде выиграть золото олимпийского командного турнира. Однако получение наград российскими фигуристами отложено до завершения расследования дела о положительном допинг-тесте Валиевой, сданном 25 декабря 2021 года. Об этом стало известно в тот день, когда в Пекине как раз должно было состояться награждение.