«Уже третий самолёт, но это того стоило». Алина Загитова показала, где проводит отпуск

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова рассказала, как добиралась до локации, где планирует провести отпуск.

«Ну что, ребята, я уже нахожусь на острове. У меня будет уже третий самолёт, вторая пересадка. Поэтому пожелайте мне удачи и сил. Но могу сразу сказать, это того стоило», — сказала Загитова в своём телеграм-канале.

Позднее Загитова показала видео с пляжа. Однако место, куда прибыла, так и не назвала.

Загитова завоевала все возможные титулы в одиночном фигурном катании – она чемпионка мира, Европы и Олимпийских игр, победительница финала Гран-при. Алина приостановила карьеру в декабре 2019 года. Загитова получает высшее образование на факультете журналистики, выступает в ледовых шоу в качестве участницы или ведущей, а также работает на телевидении. О завершении карьеры она не заявляла, хотя на шоу исполняет только редкие тройные прыжки.