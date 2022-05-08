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Дэвис и Смолкин — об отпуске: загорели, отдохнули и набрались сил на новые свершения

Дэвис и Смолкин — об отпуске: загорели, отдохнули и набрались сил на новые свершения
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Российский танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин сообщили, что их отпуск подошёл к концу и они начинают подготовку к сезону-2022/2023.

«Вот и завершился наш отпуск! Время возвращаться к тренировкам и режиму. Загорели, отдохнули и набрались сил на новые свершения», — написали Дэвис и Смолкин в своих социальных сетях.

Фото: из личного архива Дианы Дэвис и Глеба Смолкина

Фото: из личного архива Дианы Дэвис и Глеба Смолкина

В сезоне-2021/2022 Дэвис и Смолкин дебютировали среди взрослых. На чемпионате России в Санкт-Петербурге фигуристы заняли второе место и отобрались в сборную России на чемпионаты мира и Европы, а также Олимпийские игры. На первенстве континента они стали седьмыми, а в Пекине заняли 14-е место. Их неожиданный успех связали с известными родителями. Диана – дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, отец Глеба – актёр Борис Смолкин. Тренируются Дэвис и Смолкин в США у Игоря Шпильбанда.

Ранее стало известно, что новые программы дуэту поставит известный французский хореограф Бенуа Ришо.

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