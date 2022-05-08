Марк Кондратюк опубликовал романтическое фото с Александрой Трусовой

Олимпийский чемпион в командных соревнованиях и чемпион Европы, российский фигурист Марк Кондратюк опубликовал в социальных сетях фотографию с серебряным призёром Игр в одиночном катании и соотечественницей Александрой Трусовой.

На фото спортсмены, в настоящий момент отдыхающие в Дубае, обнимаются.

Фото: из личного архива Марка Кондратюка

Слухи о романе фигуристов появились после фотографии с отдыха в ОАЭ, где Александра и Марк держатся за руки, однако никто из них об этом публично не заявлял.

На Олимпийских играх в Пекине Александра Трусова заняла второе место, уступив четыре балла соотечественнице Анне Щербаковой. Кондратюк же по итогам личного первенства среди мужчин расположился на 15-й строчке. Победителем стал американец Нэйтан Чен.