Александра Трусова опубликовала фото с Кондратюком, Квителашвили отреагировал

Призёр Олимпийских игр в одиночном катании, российская фигуристка Александра Трусова опубликовала в социальных сетях фото с победителем командных соревнований и соотечественником Марком Кондратюком, сопроводив пост эмодзи «сердце».
Публикация не прошла мимо бронзового призёра чемпионата Европы, грузина Мориса Квителашвили.
«Да лааааадно?» – написал спортсмен.
Фото: из личного архива Александры Трусовой
Слухи о романе фигуристов появились после фотографии с отдыха в Дубае, где Александра и Марк держатся за руки, однако никто из них об этом публично не заявлял.
На Олимпиаде в Пекине Александра Трусова заняла второе место, уступив четыре балла соотечественнице Анне Щербаковой. Кондратюк же по итогам личного первенства среди мужчин расположился на 15-й строчке.
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