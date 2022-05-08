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Александра Трусова опубликовала фото с Кондратюком, Квителашвили отреагировал

Александра Трусова опубликовала фото с Кондратюком, Квителашвили отреагировал
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Призёр Олимпийских игр в одиночном катании, российская фигуристка Александра Трусова опубликовала в социальных сетях фото с победителем командных соревнований и соотечественником Марком Кондратюком, сопроводив пост эмодзи «сердце».

Публикация не прошла мимо бронзового призёра чемпионата Европы, грузина Мориса Квителашвили.

«Да лааааадно?» – написал спортсмен.

Фото: из личного архива Александры Трусовой

Слухи о романе фигуристов появились после фотографии с отдыха в Дубае, где Александра и Марк держатся за руки, однако никто из них об этом публично не заявлял.

На Олимпиаде в Пекине Александра Трусова заняла второе место, уступив четыре балла соотечественнице Анне Щербаковой. Кондратюк же по итогам личного первенства среди мужчин расположился на 15-й строчке.

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