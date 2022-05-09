Джонни Вейр одним эмодзи отреагировал на четверной тулуп Елизаветы Туктамышевой

Чемпион мира 2001 года по фигурному катанию среди юниоров, трёхкратный чемпион США Джонни Вейр оставил комментарий под постом чемпионки мира и Европы 2015 года Елизаветы Туктамышевой в соцсетях. Ранее Туктамышева показала, как исполняет четверной тулуп.

Вейр оставил в комментариях эмодзи под названием «принцесса». Напомним, прозвище Туктамышевой — Императрица.

Четверной тулуп от Елизаветы Туктамышевой:

25-летняя Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира 2021 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года, чемпионка командного чемпионата мира 2021 года, серебряный призёр командного мирового чемпионата 2015 года и бронзовый призёр 2019 года, победительница финала Гран-при сезона-2014/2015 и бронзовый призёр сезона-2018/2019, чемпионка России 2013 года.