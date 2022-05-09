Алина Загитова села на шпагат и сделала селфи. Фото

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова выложила свежую фотографию в своих социальных сетях. Спортсменка исполнила продольный шпагат и сделала селфи.

Фото: из личного архива алины загитовой

Алина Загитова завоевала все возможные титулы в одиночном фигурном катании: она чемпионка мира, Европы и Олимпийских игр, победительница финала Гран-при. Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. Она получает высшее образование на факультете журналистики, выступает в ледовых шоу в качестве участницы или ведущей, а также работает на телевидении. О завершении карьеры Алина не заявляла, хотя на шоу исполняет только редкие тройные прыжки.

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