Алина Загитова показала новые снимки с отдыха у океана

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новые снимки с отдыха у океана.
На фото Алина в пёстром коротком платье стоит на деревянном мосту с велосипедом и улыбается. Фигуристка подписала снимки двумя эмодзи – «пальмы» и «волны».
Фото: из личного архива Алины Загитовой
Фото: из личного архива Алины Загитовой
Загитова завоевала все возможные титулы в одиночном фигурном катании: она чемпионка мира, Европы и Олимпийских игр, победительница финала Гран-при. Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. Она получает высшее образование на факультете журналистики, выступает в ледовых шоу в качестве участницы или ведущей, а также работает на телевидении. О завершении карьеры Алина не заявляла, хотя на шоу исполняет только редкие тройные прыжки.
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