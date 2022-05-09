Аделина Сотникова высказалась о фотосессии в журнале MAXIM

Олимпийская чемпионка в одиночном катании российская фигуристка Аделина Сотникова высказалась в социальных сетях о возможности сняться для журнала MAXIM.

Подписчик: «Смогли бы или хотели бы, как Лиза (Туктамышева. – Прим. «Чемпионата») и Женя (Медведева. – Прим. «Чемпионата»), сделать фотосессию в MAXIM?»

Сотникова: «Каждый человек делает то, что ему хочется делать в своей жизни. Каждый человек имеет на это право, и никакие злосчастные комментарии людей не остановят его. Предложили бы чуть пораньше – может, и согласилась бы.

Сейчас заходишь в сети – и сплошной MAXIM. Не считаю, что уже можно чем-то удивить в этом журнале. Тем более в моей фотоплёнке имеются фото в купальнике с отдыха, что в этом плохого?»