«Ну что, ухожу в цирк?» Анна Щербакова показала видео сложного трюка на трапеции

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Анна Щербакова выложила свежее видео в своих социальных сетях. В видео показано, как Щербакова исполняет сложный трюк на трапеции. Спортсменка подержалась двумя руками за перекладину, а потом исполнила переворот, отпустив руки, после чего её подхватили.

«Вау! Существует ли что-то, что ты не умеешь?» — так отреагировала команда спортсменки в комментариях.

Вот что написали другие подписчики в комментариях к посту:

«Самая крутая девушка в мире!»

«Талантливый человек талантлив во всём».

«Очень круто, молодец».

«Аня, ты супер».

«Самая смелая».

«Бесстрашная».

Ранее Анна Щербакова выложила эффектные фото в красном платье.