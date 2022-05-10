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«Ну что, ухожу в цирк?» Анна Щербакова показала видео сложного трюка на трапеции

«Ну что, ухожу в цирк?» Анна Щербакова показала видео сложного трюка на трапеции
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Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Анна Щербакова выложила свежее видео в своих социальных сетях. В видео показано, как Щербакова исполняет сложный трюк на трапеции. Спортсменка подержалась двумя руками за перекладину, а потом исполнила переворот, отпустив руки, после чего её подхватили.

«Вау! Существует ли что-то, что ты не умеешь?» — так отреагировала команда спортсменки в комментариях.

Вот что написали другие подписчики в комментариях к посту:

«Самая крутая девушка в мире!»
«Талантливый человек талантлив во всём».
«Очень круто, молодец».
«Аня, ты супер».
«Самая смелая».
«Бесстрашная».

Ранее Анна Щербакова выложила эффектные фото в красном платье.

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