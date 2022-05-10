Алина Загитова отреагировала на видео сложного трюка Анны Щербаковой на трапеции

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова оставила комментарий под постом в соцсетях чемпионки зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) Анны Щербаковой.

Ранее Щербакова выложила видео, в котором показано, как она исполняет сложный трюк на трапеции. Спортсменка подержалась двумя руками за перекладину, а потом исполнила переворот, отпустив руки, после чего её подхватили. «Ну что, ухожу в цирк?» — подписала видео Анна.

«Ань, ну мы обязаны это сделать», — ответила Загитова в комментариях. Щербакова отреагировала на это двумя эмодзи: подмигивающим и плачущим от смеха.

Ранее Анна Щербакова выложила свои эффектные фотографии в красном платье.