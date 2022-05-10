«Отдых продолжается». Камила Валиева показала, как проводит время в Египте

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камила Валиева опубликовала кадры со своего отпуска в Египте в социальных сетях.
На снимках Валиева запечатлена в солнечной пустыне. На одном из видео Камила едет на квадроцикле. «Отдых продолжается», — подписала медиа Валиева, добавив эмодзи «улыбка» и «солнце».
Фото: из личного архива Камилы Валиевой
В сезоне-2021/2022 Валиева стала чемпионкой России и Европы, а также помогла национальной команде выиграть золото олимпийского командного турнира. Однако получение наград российскими фигуристами отложено до завершения расследования дела о положительном допинг-тесте Валиевой, сданном 25 декабря 2021 года. Об этом стало известно в тот день, когда в Пекине как раз должно было состояться награждение.
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