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«Люблю скорость». Туктамышева снялась в совместной фотосессии с Квятом и Русиновым

«Люблю скорость». Туктамышева снялась в совместной фотосессии с Квятом и Русиновым
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Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева сообщила, что приняла участие в совместной съёмке с российскими автогонщиками Даниилом Квятом и Романом Русиновым, а также мотогонщицей Анастасией Нифонтовой.

«Я люблю скорость, но ещё больше её любят эти ребята – крутые гонщики, победители международных соревнований.

Со мной: самый успешный российский пилот «Формулы-1», а теперь гонщик российской команды G-Drive Racing Даниил Квят, чемпион международных гонок на выносливость Рома Русинов и первая женщина-мотогонщица из России, покорившая Дакар – Настя Нифонтова.

Мы вместе участвовали в съёмке, получилось весело и классно!» — написала Туктамышева в своём «телеграм-канале».

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