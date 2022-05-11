«Ей нельзя подходить к бортику». Директор катка в США отреагировал на приезд Тутберидзе

Ребекка Стэмп, управляющая катка в городе Норвуд (агломерация Большой Бостон, штат Массачусетс, США) прокомментировала информацию о визите российского тренера Этери Тутберидзе.
Напомним, ранее стало известно, что Тутберидзе отправится в США к дочери Диане Дэвис, выступающей в танцах на льду с Глебом Смолкиным.
«Мне сообщили, что Этери Тутберидзе может посетить наш клуб на следующей неделе. Её дочь, Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду, приедет работать над новой постановкой с хореографом Бенуа Ришо. Этери может приехать, чтобы посмотреть на дочь.
Мы ожидаем, что Этери как родитель будет соблюдать правила нашего клуба. Вы все знакомы с политикой касательно отношения родителей на катке. Ей нельзя будет находиться на льду и стоять у бортика», – говорится в электронном сообщении от функционера, опубликованном на сайте Reddit.
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