Татьяна Тарасова отреагировала на запрет Этери Тутберидзе стоять у бортика катка в США

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о решении руководителя катка в Бостоне (США) Ребекки Стэмп запретить приближаться к бортику заслуженному тренеру России Этери Тутберидзе. Ранее сообщалось, что Тутберидзе должна прибыть в клуб фигурного катания в Бостоне, где известный французский хореограф Бенуа Ришо ставит программу для дочери Тутберидзе Дианы Дэвис, выступающей в танцевальном дуэте с Глебом Смолкиным.

«У них есть свои правила, которые мы, попадая в их страну, должны придерживаться. Считаю, это неправильно, но я не знаю правил», — приводит слова Татьяны Тарасовой «Спорт-экспресс».

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