Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Татьяна Тарасова отреагировала на запрет Этери Тутберидзе стоять у бортика катка в США

Татьяна Тарасова отреагировала на запрет Этери Тутберидзе стоять у бортика катка в США
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о решении руководителя катка в Бостоне (США) Ребекки Стэмп запретить приближаться к бортику заслуженному тренеру России Этери Тутберидзе. Ранее сообщалось, что Тутберидзе должна прибыть в клуб фигурного катания в Бостоне, где известный французский хореограф Бенуа Ришо ставит программу для дочери Тутберидзе Дианы Дэвис, выступающей в танцевальном дуэте с Глебом Смолкиным.

«У них есть свои правила, которые мы, попадая в их страну, должны придерживаться. Считаю, это неправильно, но я не знаю правил», — приводит слова Татьяны Тарасовой «Спорт-экспресс».

«Надеюсь, её арестуют». Визит Тутберидзе в США рискует обернуться грандиозным скандалом «Надеюсь, её арестуют». Визит Тутберидзе в США рискует обернуться грандиозным скандалом

Также посмотрите видео о самых страстных номерах фигуристов в шоу:

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022