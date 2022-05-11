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Илья Авербух назвал дуэт, который станет лидером в танцах на льду после Пападакис/Сизерона

Илья Авербух назвал дуэт, который станет лидером в танцах на льду после Пападакис/Сизерона
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Призёр Олимпийских игр, продюсер и хореограф Илья Авербух выразил надежду, что российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин станут лидерами в танцах на льду, когда французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон уйдут из спорта.

«Если сейчас появится ещё одна пара, такая же, как Пападакис/Сизерон, они не выиграют. Сейчас должна появится пара другая. Нельзя сейчас появляться в этом стиле атмосферного катания, очень чистого, очень выверенного, которое оставляет лёгкое или глубокое послевкусие. Кто сейчас в нём появится, он не захватит лидерство. Сейчас захватит лидерство тот, у кого будет говорящая история, лаконичная, без шелухи, без слюней, я имею в виду чрезмерных эмоций, но всё-таки история показана.

Кто это будет? Я вижу, что Степанова и Букин. У них, конечно, большой потенциал внутренний, дай бог, чтоб они смогли его показать на соревнованиях, которые будут», — сказал Илья Авербух в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Полная версия эксклюзивного интервью с Ильёй Авербухом выйдет на YouTube-канале «Чемпионат.Подкаст» сегодня, 11 мая.

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