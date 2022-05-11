Илья Авербух рассказал, почему любит ставить номера одиночникам

Призёр Олимпийских игр, продюсер и хореограф Илья Авербух рассказал, почему ему нравится ставить номера фигуристам-одиночникам.
«Теряют ли меня остальные фигуристы как постановщика? Нет-нет-нет. Я любил больше всего всегда ставить одиночникам, танцы — это самая мука. Танцы настолько зажаты регламентом правил. Хотя, конечно, чем больше правил, тем больше шансов, что родится что-то настоящее.
Просто танцы действительно требуют погружения, времени. Но программы для нашей группы, естественно, ставлю я вместе с ребятами. Я с удовольствием работаю, сейчас ездил в Санкт-Петербург, работал с рядом ребят. Мне нравится, я люблю ставить программы», — сказал Илья Авербух в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
Полная версия эксклюзивного интервью с Ильёй Авербухом выйдет на YouTube-канале «Чемпионата». Подкаст сегодня, 11 мая.
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