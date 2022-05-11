Шпильбанд — о работе Дэвис и Смолкина с новым хореографом: это поможет их развитию
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Игорь Шпильбанд, тренер российских фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, выступающих в танцах на льду, прокомментировал сотрудничество пары с новым хореографом Бенуа Решо.
«Я считаю, что любой паре для развития помогает сотрудничество с различными специалистами, хореографами и постановщиками», – приводит слова Шпильбанда информационное агентство ТАСС.
Диана Дэвис и Глеб Смолкин являются серебряными призёрами чемпионата России 2022 года. На Олимпиаде в Пекине (Китай) дуэт занял 14-е место по сумме двух программ.
Ранее стало известно, что мать Дэвис и заслуженный тренер России Этери Тутберидзе отправится к ней в Бостон (США), однако столкнётся с особенным отношением от клуба, в котором она тренируется.
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