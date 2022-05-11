Илья Авербух высказался о конкуренции в индустрии ледовых шоу

Призёр Олимпийских игр, продюсер и хореограф Илья Авербух оценил конкуренцию в индустрии ледовых шоу в России.

«Когда все начали появляться, я переживал и думал, что теперь из одного пирога каждому достанется кусок меньше. Когда вокруг нашего «Айсберга» в соседнем дворце появилось ещё одно шоу, я грустил: «Как это, два шоу напротив друг друга?». Но потом поговорил с одним из людей, который сказал: «Возьмём Бродвей, там же все напихано друг на друге и все дополняют, все делают магнитом эту улицу». Так же получается и здесь. Во-первых, зритель, который приходит на новогоднее представление — это вообще другой зритель. Такое впечатление, что эти люди вообще живут на другой планете, потому что восемьдесят процентов этих зрителей говорят тебе: «Мы так счастливы, первый раз на ледовом шоу». Кажется, что уже нет людей, которые бы не были на ледовом шоу вообще, это сложно представить. Но их, оказывается, очень много. Более того, принцип выбора ледового шоу у такого зрителя — ближе к дому, по локации и по удобству по времени. Качество шоу, имя стоит на четвёртом, пятом, может и шестом месте. Даже цена на билет не так стоит. В-третьих, «в том году ходили на Навку, давайте в этом на Авербуха сходим» или «ходили на Авербуха, там все понятно, давайте на Плющенко сходим».

Но все трое создают тренд. Ледовое шоу — это актуально, ледовое шоу — это Новый год. И вот здесь добавляется история и аудитория серьёзно расширяется. То есть это не один пирог, он просто вырастает. Действительно, много ледовых шоу и мы задали тренд, что в Новый год надо сводить ребёнка на ледовое шоу. А дальше выбор уже как повезло», — сказал Авербух в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Полная версия эксклюзивного интервью с Ильёй Авербухом выйдет на YouTube-канале Чемпионат. Подкаст сегодня, 11 мая.