Глеб Лутфуллин на удочке исполнил пятерной сальхов

18-летний российский фигурист Глеб Лутфуллин опубликовал в социальных сетях видео, на котором запечатлена его попытка исполнить пятерной сальхов. Лутфуллин на удочке приземлил прыжок.

Лутфуллин – уроженец Казани, воспитанник заслуженного тренера России Алексея Мишина, победитель и призёр этапов серии Гран-при среди юниоров.

«Неплохо», – оценил прыжок за кадром Мишин.

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