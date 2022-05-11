Глеб Лутфуллин на удочке исполнил пятерной сальхов
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18-летний российский фигурист Глеб Лутфуллин опубликовал в социальных сетях видео, на котором запечатлена его попытка исполнить пятерной сальхов. Лутфуллин на удочке приземлил прыжок.
Лутфуллин – уроженец Казани, воспитанник заслуженного тренера России Алексея Мишина, победитель и призёр этапов серии Гран-при среди юниоров.
«Неплохо», – оценил прыжок за кадром Мишин.
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