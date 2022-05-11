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Глеб Лутфуллин на удочке исполнил пятерной сальхов

Глеб Лутфуллин на удочке исполнил пятерной сальхов
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18-летний российский фигурист Глеб Лутфуллин опубликовал в социальных сетях видео, на котором запечатлена его попытка исполнить пятерной сальхов. Лутфуллин на удочке приземлил прыжок.

Лутфуллин – уроженец Казани, воспитанник заслуженного тренера России Алексея Мишина, победитель и призёр этапов серии Гран-при среди юниоров.

«Неплохо», – оценил прыжок за кадром Мишин.

Также рекомендуем к просмотру видео «Расцвет в российском мужском катании», вобравшее в себя самых ярких представителей одиночного фигурного катания у мужчин в России на данный момент:

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