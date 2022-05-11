«Масс-маркет во всём». Авербух критически высказался о новых правилах в танцах на льду

Призёр Олимпийских игр, продюсер и хореограф Илья Авербух высказался об изменениях в регламенте соревнований танцоров на льду.

«Я думаю, что здесь основная боль заключается в том, что танцы — это вид с малым количеством критериев. Убрав «обязаловку», мы где-то начинаем себя ещё больше подталкивать, не понимая этого, в пропасть того, что танцы на льду могут покинуть олимпийскую семью, если мы вообще потеряем основные критерии движения. Обязательный танец был одним из ключевых критериев. Я считаю, что «обязаловку» не надо было всё-таки отнимать. Более того, если комментатор нормально объясняет, зрителю даже интереснее сравнивать эти танцы. Остался сейчас только наглядно твиззл, где можно прям понять: сделал или не сделал. Почему культ одиночного катания? Прыгнул, не прыгнул, упал, выброс в парном катании.

В танцах мы убрали обязательный танец, что это даст? Это даст возможность быть ещё и «натасканным» парам, которые, условно, натаскались на определённый элемент. Сейчас очень часто сталкиваюсь: катаются как боги, но даёшь хоть маленькое движение вправо-влево, и вообще не понимают, как взяться, как провести партнёра. Вот есть два движения и на них как по рельсам наезжают. Конечно, это грустно. Но нас, как говорится, никто не спрашивал.

Решение принимается в угоду популяризации. Хотят, чтоб полегче всё было. У нас же масс-маркет во всём. Вовлечь всех побольше, чтобы больше стран принимало участие. Чем меньше критериев сложности… «Обязаловку» научиться кататься сложно — это надо скатываться, учиться позициям, близко кататься, чувствовать, должно пройти время… А взять двоих, допустим, ярких красивых девчонку и мальчишку, которые более-менее катаются, сляпать быстро им танец, да ещё и попасть в тему, в их характеры, все скажут: «Вау, круто».

Но это зато сделает танцы на льду шире, я думаю, они для этого делают эту историю», — сказал Илья Авербух в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

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