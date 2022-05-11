Авербух рассказал, как возникла идея пригласить Милохина в «Ледниковый период»

Призёр Олимпийских игр, продюсер и хореограф Илья Авербух рассказал, как ему пришла идея пригласить в шоу «Ледниковый период» популярного тиктокера Даню Милохина. Напомним, его партнёршей стала Евгения Медведева.

«Основная история заключается в том, что мы должны усадить у экранов телевизоров максимально широкую аудиторию с разными взглядами. Понятно, что надежда усадить аудиторию Милохина возле телевизора практически невозможна. Но я поставил перед собой задачу… Я когда его увидел, он совсем другой, нежели этот образ вокруг него. Мне захотелось его показать всем немножко другим. Не то что это такая самоцель… Это такая работа, с ребятами надо общаться. Не надо ставить на них крест, вот они там сами с собой ходят, а мы здесь, вражда поколений… Основная задача: это должны быть разные поколения, разные взгляды», — сказал Илья Авербух в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».