Илья Авербух ответил на критику судейства в «Ледниковом периоде»

Призёр Олимпийских игр, продюсер и хореограф Илья Авербух ответил на критику судейских оценок на шоу «Ледниковый период».

«Не раз я пытался навести в этом порядок. Но порядок не наводится. Невозможно. Тут же протест не подашь. В начале проекта я провожу некий инструктаж, при этом всегда беру туда ещё несколько человек, чтоб никто не подумал, что пришёл Авербух и всех расставил, чтоб все слышали, что я говорю. И одно из первых, что я говорю: человек, который упал, не может получить все 6.0. Но каким-то волшебным образом вдруг танец так захватывает, и люди ставят. И ты не понимаешь как. Но они всегда себя оправдывают. Или «я дал аванс», или «так и должно было быть, я не заметил».

Когда-то мы заводимся, понятное дело, кипит. На самом деле, я уже смирился, что это часть шоу. Это невозможно контролировать процессом, потому что эмоция, исходящая от вас… В общем, надо относиться проще. Так происходит, это же не чемпионат мира, Европы и всего остального.

Конечно, потом есть же много эпизодов, когда не всё решается в финале, такое недопустимо. Вот ребята, Женя (Медведева) с Даней (Милохиным), у них была одна программа «Снежная королева», больших ошибок не было, но проехали средне и выпали из финальной тройки. Конечно, каждый всегда кулуарно придумает как, что, почему. Системы заговоров придумает и найдёт. По большому счету всё гораздо проще, и это действительно шоу, только шоу. Все свои медали вы выиграли на своих турнирах. Здесь вы реализуетесь как актёры, завоёвываете свою публику, аудиторию. Когда вас недосуживают, засуживают, ещё больше любят», — сказал Авербух в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».