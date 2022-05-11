Владимир Путин заступился за российских фигуристов

Президент России Владимир Путин отреагировал на слова президента Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александра Горшкова о том, что хоккеисты монополизировали лёд в России.

На заседании попечительского совета «Талант и успех» Горшков обратился к Путину с просьбой построить отдельную ледовую арену для фигурного катания.

«Монополия хоккея на лёд должна отражаться в результатах наших спортсменов», — приводит слова Путина «РИА Новости Спорт».

На прошедших Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) мужская сборная России по хоккею заняла второе место, женская – проиграла в четвертьфинале. Российские фигуристы в общей сложности завоевали шесть медалей – две золотые, три серебряные и одну бронзовую.