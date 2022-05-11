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Илья Авербух ответил, готов ли сам кататься в «Ледниковом периоде»

Илья Авербух ответил, готов ли сам кататься в «Ледниковом периоде»
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Призёр Олимпийских игр, продюсер и хореограф Илья Авербух ответил на предложение принять непосредственное участие в шоу «Ледниковый период».

«Хотел бы кататься в «Ледниковом периоде»? Как говорится, я начал тренировать, ещё покататься в «Ледниковом» мне осталось. Это я берегу последнюю карту», — сказал Авербух в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Ранее появлялась информация о приостановке «Ледникового периода». Однако Авербух её опроверг, заявив, что он не может приостановить проект, который делает не по собственной инициативе, а по заказу Первого канала.

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