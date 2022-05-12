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Евгения Медведева опубликовала фото из живописной локации

Евгения Медведева опубликовала фото из живописной локации
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала в социальных сетях новый снимок. Медведева в платье с разрезом сфотографировалась в живописном месте.

Фото: из личного архива Евгении Медведевой

22-летняя Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратной чемпионкой мира (2016, 2017), бронзовым призёром чемпионата мира (2019), двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017), а также серебряным призёром чемпионата Европы (2018).

Евгения вернулась в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе в начале сезона-2020/2021, однако из-за травм до сих пор не участвовала в соревнованиях. Фигуристка выступает в ледовых шоу, работает на телевидении и получает высшее образование. До возвращения к Тутберидзе Медведева тренировалась под руководством канадского специалиста Брайана Орсера. Стороны сотрудничали с весны 2018-го по осень 2020 года.

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