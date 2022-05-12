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«Маразм». Татьяна Навка — о запрете Этери Тутберидзе стоять у бортика катка в США

«Маразм». Татьяна Навка — о запрете Этери Тутберидзе стоять у бортика катка в США
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Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду россиянка Татьяна Навка поделилась мнением о решении руководителя катка в Бостоне (США) Ребекки Стэмп запретить приближаться к бортику заслуженному тренеру России Этери Тутберидзе. Ранее стало известно, что Тутберидзе должна прибыть в клуб фигурного катания в Бостоне, где известный французский хореограф Бенуа Ришо ставит программу для дочери Тутберидзе Дианы Дэвис, выступающей в танцевальном дуэте с Глебом Смолкиным.

«Кошмар какой-то… Это сумасбродство, совсем уже сумасшествие какое-то, маразм, не хочу комментировать дальше», – приводит слова Татьяны Навки Metaratings.

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