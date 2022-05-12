Илья Авербух показал фото с Елизаветой Туктамышевой

Призёр Олимпийских игр, продюсер и хореограф Илья Авербух опубликовал свежую фотографию в своих социальных сетях. На снимке Авербух обнимает чемпионку мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании российскую фигуристку Елизавету Туктамышеву.

Фото: из личного архива ильи авербуха

25-летняя Елизавета Туктамышева – многолетняя воспитанница заслуженного тренера СССР Алексея Мишина. В сезоне-2021/2022 Елизавета заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры в Пекине (Китай). На чемпионате мира 2015 года в Шанхае (Китай) россиянка стала первой, обойдя японку Сатоко Мияхару и соотечественницу Елену Радионову.

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