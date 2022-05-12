«Мы готовы ждать неделю, две, полгода, четыре года». Чжоу — о золоте командника ОИ-2022
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Американский фигурист Винсент Чжоу заявил, что его сборная должна получить золотые медали по итогам командного турнира Олимпийских игр в Пекине.
«Мы готовы ждать неделю, две, полгода, четыре года. Но кто знает… Это зависит не от нас. Надо жить дальше – вне зависимости от результата, даже если он не будет таким, как мы желаем.
Грустно, что допинговое расследование напрямую вас затрагивает и вы ничего не можете с этим сделать. В то же время я рад, что высказываюсь об этом, и солидарен с моими партнёрами по сборной США и спортсменами из других стран, которые заслуживают лучших соревнований.
Но мы правда не способны настолько серьёзно повлиять на итоги всего этого», – приводит слова Чжоу Figureskatersonline.
Любимые питомцы российских фигуристок
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