Татьяна Тарасова: Чжоу выиграл золотые медали, чтобы такое заявлять? Американцы обнаглели

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова американского фигуриста Винсента Чжоу, который заявил, что ждёт того, что у сборной России отнимут золото командного турнира зимних Олимпийских игр в Пекине.

«А Чжоу выиграл золотые медали, чтобы такое заявлять? Американцы просто обнаглели! Я даже не думаю о том, что они и без нас смогут взять олимпийское золото», — приводит Sport24 слова Тарасовой.

Напомним, победу в командном турнире на Олимпиаде в китайской столице одержала сборная России, но фигуристку Камилу Валиеву подозревают в применении запрещённого препарата. В её отношении ведётся расследование. Сборная США завоевала серебряные награды командника в Пекине.

Как иностранные знаменитости восхищались российскими фигуристами: