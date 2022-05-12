Татьяна Тарасова: Чжоу выиграл золотые медали, чтобы такое заявлять? Американцы обнаглели

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова американского фигуриста Винсента Чжоу, который заявил, что ждёт того, что у сборной России отнимут золото командного турнира зимних Олимпийских игр в Пекине.
«А Чжоу выиграл золотые медали, чтобы такое заявлять? Американцы просто обнаглели! Я даже не думаю о том, что они и без нас смогут взять олимпийское золото», — приводит Sport24 слова Тарасовой.
Напомним, победу в командном турнире на Олимпиаде в китайской столице одержала сборная России, но фигуристку Камилу Валиеву подозревают в применении запрещённого препарата. В её отношении ведётся расследование. Сборная США завоевала серебряные награды командника в Пекине.
Как иностранные знаменитости восхищались российскими фигуристами:
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