Евгения Медведева, предположительно, отдыхает с болгарским певцом Кристианом Костовым

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева, предположительно, проводит отпуск вместе с 22-летним болгарским певцом Кристианом Костовым. Медведева не рассказывала, с кем отдыхает, однако в соцсетях Костова появился фрагмент фото девушки, на которой надето такое же платье, как у Медведевой.

Фото: из личного архива кристиана костова

Фото: из личного архива евгении медведевой

Евгения Медведева вернулась в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе в начале сезона-2020/2021, однако из-за травм до сих пор не участвовала в соревнованиях. Фигуристка выступает в ледовых шоу, работает на телевидении и получает высшее образование. До возвращения к Тутберидзе Медведева тренировалась под руководством канадского специалиста Брайана Орсера. Стороны сотрудничали с весны 2018-го по осень 2020 года.

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