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Елизавета Туктамышева одним словом отреагировала на эффектные фото Евгении Медведевой

Елизавета Туктамышева одним словом отреагировала на эффектные фото Евгении Медведевой
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Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева оставила комментарий под постом двукратной чемпионки мира в том же виде Евгении Медведевой. Ранее Медведева выложила эффектные фотографии в белом платье на фоне моря.

«Красотка», — написала Туктамышева в комментариях к посту Медведевой в соцсетях.

Фото: из личного архива евгении медведевой

Фото: из личного архива евгении медведевой

Фото: из личного архива евгении медведевой

Евгения Медведева вернулась в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе в начале сезона-2020/2021, однако из-за травм до сих пор не участвовала в соревнованиях. Фигуристка выступает в ледовых шоу, работает на телевидении и получает высшее образование. До возвращения к Тутберидзе Медведева тренировалась под руководством канадского специалиста Брайана Орсера. Стороны сотрудничали с весны 2018-го по осень 2020 года.

«Это было бы чудом». Медведева могла выступать за Армению, если б не сменила фамилию? «Это было бы чудом». Медведева могла выступать за Армению, если б не сменила фамилию?

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