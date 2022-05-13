Елизавета Туктамышева одним словом отреагировала на эффектные фото Евгении Медведевой

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева оставила комментарий под постом двукратной чемпионки мира в том же виде Евгении Медведевой. Ранее Медведева выложила эффектные фотографии в белом платье на фоне моря.

«Красотка», — написала Туктамышева в комментариях к посту Медведевой в соцсетях.

Фото: из личного архива евгении медведевой

Фото: из личного архива евгении медведевой

Фото: из личного архива евгении медведевой

Евгения Медведева вернулась в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе в начале сезона-2020/2021, однако из-за травм до сих пор не участвовала в соревнованиях. Фигуристка выступает в ледовых шоу, работает на телевидении и получает высшее образование. До возвращения к Тутберидзе Медведева тренировалась под руководством канадского специалиста Брайана Орсера. Стороны сотрудничали с весны 2018-го по осень 2020 года.

Самые страстные номера фигуристов в шоу: