Елизавета Туктамышева одним словом отреагировала на эффектные фото Евгении Медведевой

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева оставила комментарий под постом двукратной чемпионки мира в том же виде Евгении Медведевой. Ранее Медведева выложила эффектные фотографии в белом платье на фоне моря.
«Красотка», — написала Туктамышева в комментариях к посту Медведевой в соцсетях.
Фото: из личного архива евгении медведевой
Фото: из личного архива евгении медведевой
Фото: из личного архива евгении медведевой
Евгения Медведева вернулась в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе в начале сезона-2020/2021, однако из-за травм до сих пор не участвовала в соревнованиях. Фигуристка выступает в ледовых шоу, работает на телевидении и получает высшее образование. До возвращения к Тутберидзе Медведева тренировалась под руководством канадского специалиста Брайана Орсера. Стороны сотрудничали с весны 2018-го по осень 2020 года.
Самые страстные номера фигуристов в шоу:
- 13 мая 2022
-
08:21
-
08:16
-
08:09
- 12 мая 2022
-
18:38
-
18:09
-
16:56
-
16:51
-
16:43
-
11:19
-
11:11
-
10:23
-
09:43
-
08:20
-
00:58
- 11 мая 2022
-
22:52
-
22:41
-
22:20
-
21:17
-
20:44
-
20:20
-
19:44
-
17:32
-
16:55
-
16:21
-
15:35
-
15:30
-
14:56
-
14:17
-
13:33
-
12:49
-
12:03
- 10 мая 2022
-
23:47
-
20:42
-
15:01
-
14:16