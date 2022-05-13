Фото: Анна Щербакова отдыхает на Мальдивах

Станислав Щербаков, отец олимпийской чемпионки 2022 года в женском одиночном катании Анны Щербаковой, опубликовал новый пост в соцсетях. Он выложил фотографию, сделанную на Мальдивах. Также на снимке присутствует Инна Щербакова, старшая сестра Анны.
«Второй год по прилёте открываем прогноз — и задаёмся одним и тем же вопросом: «Куда мы прилетели?» И второй год прогноз вообще не соответствует действительности. Пару раз слегка покапало, и на этом всё. А ещё разница во времени. Поскольку я состою в секте размеренного утра, то Мальдивы — это прям моё.
Одна досада, в этот раз не удалось собрать на отдых всю семью вместе. Дети растут, логистика усложняется. Выход был найден следующий: удовольствие растянуть, со всеми отдохнуть по очереди», — подписал фото Станислав Щербаков.
Фото: из личного архива станислава щербакова
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