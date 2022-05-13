Татьяна Тарасова отреагировала на решение Евгения Плющенко тренировать спортивные пары

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Ранее Плющенко сообщил, что теперь в его академии «Ангелы Плющенко» будут заниматься не только одиночники и одиночницы, но и спортивные пары.

«Я всегда положительно отношусь к тому, что люди начинают делать что-то новое, если знают как. Плющенко — способный человек, грамотный, от хороших тренеров. Возьмёт себе помощников в парах и танцах. Обязательно что-то получится, почему нет?» — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Ранее Илья Авербух высказался о жёстком падении 18-летнего Евгения Семененко на шоу Плющенко в Санкт-Петербурге.

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