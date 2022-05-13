Медицинская комиссия ISU объяснила, зачем нужно повышать возрастной ценз для фигуристок

Медицинская комиссия Международного союза конькобежцев (ISU) выступила за поэтапное повышение возрастного ценза в женском одиночном катании с 15 до 17 лет и объяснила причины своего решения.
Повышение возрастного ценза медицинская комиссия связала с заботой о физическом и психологическом здоровье, а также безопасности спортсменов. Вопрос будет рассмотрен на конгрессе ISU, который пройдёт с 6 по 10 июня в Пхукете.
«Вполне возможно, что допуск несовершеннолетних к соревнованиям подвергнет их нагрузкам и рискам, несоответствующим их возрасту не только физически, но и с точки зрения психологического и социального развития.
Юным спортсменам необходимо справляться с многочисленными стрессами на пути к спорту высших достижений. В первую очередь, они подвергаются высоким физиологическим нагрузкам, вызванными тренировками и соревнованиями.
Во-вторых, они, как правило, испытывают социальные проблемы: необходимость выполнять большое количество школьных заданий, потенциальные трудности в общении со сверстниками.
В-третьих, им необходимо участвовать в соревнованиях и справляться со стрессом из-за конкуренции. В конечном счёте, улучшение результатов обычно является главной заботой амбициозных спортсменов, заботящихся о своих достижениях.
ISU также должен учитывать имидж, который он хочет создать для чемпионов среди юниоров и взрослых.
Увеличение возрастного ценза до 17 лет даёт время, необходимое для достижения зрелости скелета, снижает риск эпифизарных травм, если тренировочные нагрузки изменяются в периоды быстрого роста, и расширяет развитие социальных и эмоциональных навыков», — говорится в объяснении медкомиссии ISU.
- 13 мая 2022
-
17:29
-
14:05
-
13:55
-
12:54
-
09:07
-
08:21
-
08:16
-
08:09
- 12 мая 2022
-
18:38
-
18:09
-
16:56
-
16:51
-
16:43
-
11:19
-
11:11
-
10:23
-
09:43
-
08:20
-
00:58
- 11 мая 2022
-
22:52
-
22:41
-
22:20
-
21:17
-
20:44
-
20:20
-
19:44
-
17:32
-
16:55
-
16:21
-
15:35
-
15:30
-
14:56
-
14:17
-
13:33
-
12:49