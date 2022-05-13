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Медицинская комиссия ISU объяснила, зачем нужно повышать возрастной ценз для фигуристок

Медицинская комиссия ISU объяснила, зачем нужно повышать возрастной ценз для фигуристок
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Медицинская комиссия Международного союза конькобежцев (ISU) выступила за поэтапное повышение возрастного ценза в женском одиночном катании с 15 до 17 лет и объяснила причины своего решения.

Повышение возрастного ценза медицинская комиссия связала с заботой о физическом и психологическом здоровье, а также безопасности спортсменов. Вопрос будет рассмотрен на конгрессе ISU, который пройдёт с 6 по 10 июня в Пхукете.

«Вполне возможно, что допуск несовершеннолетних к соревнованиям подвергнет их нагрузкам и рискам, несоответствующим их возрасту не только физически, но и с точки зрения психологического и социального развития.

Юным спортсменам необходимо справляться с многочисленными стрессами на пути к спорту высших достижений. В первую очередь, они подвергаются высоким физиологическим нагрузкам, вызванными тренировками и соревнованиями.

Во-вторых, они, как правило, испытывают социальные проблемы: необходимость выполнять большое количество школьных заданий, потенциальные трудности в общении со сверстниками.

В-третьих, им необходимо участвовать в соревнованиях и справляться со стрессом из-за конкуренции. В конечном счёте, улучшение результатов обычно является главной заботой амбициозных спортсменов, заботящихся о своих достижениях.

ISU также должен учитывать имидж, который он хочет создать для чемпионов среди юниоров и взрослых.

Увеличение возрастного ценза до 17 лет даёт время, необходимое для достижения зрелости скелета, снижает риск эпифизарных травм, если тренировочные нагрузки изменяются в периоды быстрого роста, и расширяет развитие социальных и эмоциональных навыков», — говорится в объяснении медкомиссии ISU.

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